وبالطبع لم تجريا محادثة عادية، وإنما ظهرتا وهما تنطقان أيام الأسبوع باللغة العربية.

ولتحقيق ذلك استعانت ابنتا رونالدو بترجمة غوغل.

وفي الفيديو، الذي يبدو أن والدتهما قامت بتصويره، ظهرت الطفلة ألانا، البالغة من العمر 5 أعوام، وشقيقتها، وهما تنطقان أيام الأسبوع بوضوح.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو انتقل منذ نحو شهرين إلى صفوف نادي النصر السعودي، وانتقل جميع أفراد أسرته بصحبته إلى السعودية.

الجدير بالذكر أن لرونالدو، الذي يستعد لمواجهة فريق الاتحاد غدا الخميس، 5 أبناء.

وكان رونالدو أظهر تألقا لافتا في الدوري السعودي للمحترفين، حيث أحرز 3 أهداف "هاتريك" في شوط واحد، ليقود فريقه للفوز على ضمك، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل النجم البرتغالي الهاتريك في الشوط الأول، وكانت كافية لتحقيق النصر الفوز بنتيجة 3-0.

وهذا الهاتريك هو الثاني له بقميص النصر بعد السوبر هاتريك "الرباعية" التي حققها في مرمى نادي الوحدة قبل أسابيع.

وبذلك، رفع رونالدو غلته بالدوري السعودي إلى 8 أهداف، متسلقا سلم ترتيب الهدافين للمركز الرابع، فيما يتصدر فريقه النصر جدول الترتيب برصيد 46 نقطة من 19 مباراة، ويليه في الترتيب فريق الاتحاد برصيد 44 نقطة.