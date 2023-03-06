وأجريت قرعة كأس الملك سلمان للأندية، مساء الاثنين، وهي بطولة الأندية العربية في نسختها القادمة التي ستقام خلال هذا العام 2023.

وأوقعت القرعة النصر السعودي مع بطل الدوري المصري الزمالك في المجموعة الثالثة، وسينضم إليهما فريقان متأهلان من الدور التمهيدي.

وضمت المجموعة الأولى الترجي التونسي إلى جانب الاتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي وفريق متأهل من التصفيات.

كما ضمت المجموعة الثالثة السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي، بينما سيلتقي شباب بلوزداد الجزائري بالرجاء المغربي، في المجموعة الرابعة.

وسيسبق دور المجموعات تصفيات تمهيدية تضم 24 ناديا من مختلف الدول العربية، سيتأهل منها 6 أندية تنضم للمجموعات الأربعة.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد، فإن البطولة ستستضيفها المملكة العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.

وتهدف البطولة إلى تنمية وتطوير كرة القدم في الوطن العربي، وإثراء المنافسة بين الأندية العربية. وتبلغ قيمة جوائزها المالية أكثر من 10 ملايين دولار.

مجموعات البطولة:

المجموعة الأولى

الاتحاد السعودي

الترجي التونسي

الشرطة العراقي

المتأهل من الأدوار التمهيدية

المجموعة الثانية

الهلال السعودي

الوداد المغربي

السد القطري

المتأهل من الأدوار التمهيدية

المجموعة الثالثة

الزمالك المصري

النصر السعودي

المتأهل من الأدوار التمهيدية

المتأهل من الأدوار التمهيدية

المجموعة الرابعة