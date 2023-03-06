وسطر محمد صلاح اسمه بحروف من ذهب في سجلات ليفربول، وبات الهداف التاريخي لـ"الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسجيله لهدفين في مرمى مانشستر يونايتد الذي خسر 0-7 على ملعب آنفيلد.

ونشر صلاح على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة وأرفقها بتعليق جاء فيه: "يوم غير مسبوق لمشجعي ليفربول. لي الشرف أن أصنع التاريخ مع هذا النادي العظيم".

وفي وقت سابق، قال صلاح، في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة: "مانشستر فريق قوي ويقدم مستويات جيدة في الفترات الأخيرة، لكننا لعبنا اليوم من أجل الفوز".

وأضاف: "كل اللاعبين طمعوا في تسجيل أكبر عدد من الأهداف ونتمنى أن يعطينا هذا الفوز دفعة معنوية في المباريات المقبلة".

وبشأن الإنجاز التاريخي الذي حققه اليوم، ذكر صلاح: "لا أستطيع أن أصف ما حدث.. إنه من أحسن أيام حياتي".

وتابع: "عملت بجد من أجل هذا اليوم المميز وحطمت رقما قياسيا كنت أسعى إليه منذ أول قدومي للنادي".

وأردف قائلا: "أتمنى أن أظل دائما أسعى وراء الأرقام القياسي.. وأنا محظوظ لأنني سجلت في مباراة كبيرة أمام مانشستر يونايتد".

إنجاز صلاح التاريخي