وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن طفلا واجه "الدون"، أثناء خروجه من مباراة فريقه النصر، الجمعة، أمام الباطن، وقال له في الممر المؤدي لغرفة تبديل الملابس: "ميسي أفضل منك بكثير".

وأظهر مقطع فيديو، متداول على تويتر، كيف تجاهل رونالدو، البالغ من العمر 38 عاما، محاولة الاستفزاز، وفي المقابل، صرخ بسبب استيائه من كيفية سير المباراة، وقال "كانت مباراة سهلة، كانت مباراة سهلة".

وروجت تقارير إعلامية أن نجم مانشستر يونايتد السابق رد على الطفل بالقول: "إذا اذهب وشاهده.. لماذا أنت هنا"، لكن الفيديو الأصلي لا يظهر ذلك، وفق ما كشفت "ماركا".

وفاز النصر على الباطن بثلاثة أهداف مقابل واحد، لحساب الأسبوع 19 من دوري روشن السعودي. ولم يسجل كريستيانو خلال هذه المباراة.

يشار إلى أن منذ قدومه إلى النصر في أواخر ديسمبر الماضي، سجل رونالدو 8 أهداف، حتى الآن، بالدوري السعودي، ليحتل بذلك المركز السادس في ترتيب الهدافين.