وقلص سيتي صاحب المركز الثاني الفارق إلى نقطتين خلف أرسنال الذي يواجه بورنموث في وقت لاحق السبت.

وافتتح فيل فودن، الذي غاب في وقت سابق بالموسم بسبب إصابة في القدم، التسجيل في الدقيقة 15 ليحرز هدفه الرابع في ثلاث مباريات.

وشارك برناردو سيلفا كبديل في الدقيقة 65، وسجل الهدف الثاني بعد دقيقتين ليحسم انتصار فريق المدرب بيب غوارديولا.

وتعرض نيوكاسل، الذي خسر نهائي كأس الرابطة 2-صفر أمام مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، لضربة جديدة في سعيه نحو إنهاء الموسم بالمربع الذهبي، حيث فاز مرة واحدة في آخر ثماني مباريات بالدوري.

وبات رصيد سيتي 58 نقطة من 26 مباراة، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة من 24 مباراة ويحتل المركز الخامس.