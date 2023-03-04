المباراة هي الأولى لمنتخب البرازيل منذ خروجه من الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022 على يد منتخب كرواتيا في ديسمبر الماضي.

أصيب نيمار خلال مباراة بالدوري الفرنسي الشهر الماضي.

ولم يوضح مينزيس، الذي يدرب منتخب البرازيل تحت 20 عاما، بالتفصيل سبب عدم وجود حارس المرمى أليسون بيكر في تشكيلة الفريق، لكنه قال إنه يريد إعطاء فرص للاعبين جدد.

واستدعى مينزيس العديد من لاعبي منتخب تحت 20 عاما الذي قاده إلى بطولة أميركا الجنوبية في فبراير.

ويواصل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم البحث عن مدير فني دائم لمنتخب السامبا خلفا لتيتي الذي غادر المنصب بعد الخسارة أمام منتخب كرواتيا.

ونفى رئيس الاتحاد إيدنالدو رودريغيز في فبراير الماضي أنه أجرى مفاوضات مع المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، لتولي المهمة.