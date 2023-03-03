وخلال اللقاء، التحم فينيسيوس بلاعب برشلونة فرينكي دي يونغ، وقام بجره من رقبته، قبل أن يبطحه أرضا، في تصرف غاضب من النجم البرازيلي.

الحكم مانويرا مونتيرو اكتفى بمنح فينيسيوس البطاقة الصفراء، فقام الأخير بصب جام غضبه على الحكم واقترب منه مؤشرا بإصبعه، بينما لم يمنحه الحكم بطاقة ثانية، لمخالفة اعتبرها العديد من جماهير برشلونة، تستحق الطرد من الأساس.

ونشرت محطة إسبانية فيديو يوضح كلام الحكم مع لاعب ريال مدريد إيدير ميليتاو، حول واقعة فينيسيوس خلال اللقاء.

وبدا أن الحكم يدرك ما حصل، ولكنه "سامح" فينيسيوس بعدم طرده.

وقال الحكم لإيدير، وفقا لموقع "إل ديسمارك" الإسباني: "إيدير استمع لي، لقد أمسك به (فينيسيوس) وبطحه إلى الأرض".

هذا الفيديو الذي أظهر إدراك الحكم للتصرف العنيف من فينيسيوس، أثار ضجة بين المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبره البعض دليلا دامغا على "مسامحة" الحكم لفينيسيوس، وعدم منحه البطاقة الحمراء، في الدقيقة 24، مما كان سيقلب المباراة رأسا على عقب.

يذكر أن برشلونة نجح بالانتصار في موقعة ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا على ريال مدريد بنتيجة 1-0.