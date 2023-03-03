في خبر حصري لشبكة "سكاي سبورتس"، سيرحل البرازيلي روبرتو فيرمينو عن صفوف الفريق الإنجليزي مع انتهاء الموسم الجاري.

ووفقا للشبكة، فإن فيرمينو اجتمع بالمدير الفني لليفربول يورغن كلوب وأخبره بقرار الرحيل، وهو ما تفهمه المدرب.

وقالت "سكاي سبورتس" إن فيرمينو لن يجدد عقده مع ليفربول، وسيرحل بشكل مجاني الصيف المقبل.

وقضى فيرمينو 8 مواسم مع ليفربول، حقق فيها جميع الألقاب الممكنة محليا وقاريا، ويعتبر من اللاعبين ذوي الشعبية الكبيرة بين جماهير "الريدز".

وكان نجم آخر قد ودع ليفربول الصيف الماضي هو السنغالي ساديو ماني، والذي شكل مع فيرمينو والمصري محمد صلاح ثلاثيا "مرعبا" في خط الهجوم.