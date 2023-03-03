وكان المدرب البرتغالي بين الحضور في مباراة تحت سن 14 عاما، بين قطبي العاصمة الإيطالية، روما ولاتسيو، قبل أيام، لتشجيع أطفال نادي روما، الذي يدرب فريقه الأول مورينيو.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، قام مورينيو بتصرفات غريبة خلال "مباراة الصغار"، بدأت بإطلاقه لصافرات استهجان تجاه لاعب لاتسيو البالغ من العمر 13 عاما، خلال تنفيذه ركلة جزاء.

كما اتهم مورينيو بعدها بحديثه مع "براعم" فريق روما، حين حثهم على ادعاء الإصابة والتمثيل لإضاعة الوقت، عند التقدم بالنتيجة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن مورينيو دخل في مواجهة مع مدرب لاتسيو للبراعم بسبب تصرفات الأول.

يذكر أن مورينيو طرد 3 مرات، من مباريات هذا الموسم في الدوري الإيطالي مع فريقه روما.