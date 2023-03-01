ولعب فينيسيوس البالغ عمره 22 عاما دورا محوريا في فوز ريال مدريد بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وسيقود فريقه لمواجهة غريمه المحلي برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الخميس.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي الأربعاء: "ريال مدريد يعتمد على فينيسيوس جونيور وهذا أمر جيد لأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليا.

"أرى أن الاعتماد على فينيسيوس أمر طبيعي بالنسبة لنا. هو واحد من أفضل (اللاعبين) في العالم اليوم.

"لا أحتاج لمنحه المزيد من النصائح. لن نقوم بتغيير طريقة لعبنا. سيواجه فينيسيوس تحديا كبيرا أمام (مدافع برشلونة) رونالد أراوخو وأعتقد أن هذا سيكون ممتعا وأتمنى أن يتفوق عليه".

واتفق تشافي هرنانديز مدرب برشلونة مع أنشيلوتي بالنسبة لفينيسيوس قائلا إن فريقه سيكون الأقل ترشيحا في مواجهة ريال مدريد غدا.

وأضاف تشافي: "فينيسيوس يصنع الفارق. هو لاعب استثنائي ويضيف الأهداف لترسانته. هو من نوعية اللاعبين الذين يتعين عليك متابعتهم عن كثب نظرا لمستواه الرائع.

"سيكون الفوز في ملعب سانتياغو برنابيو الخميس أمرا رائعا لكننا نواجه منافسا عظيما.. هو المرشح الأوفر حظا".

ولا يرى أنشيلوتي أن مواجهة الخميس سيكون لها أي تأثير على سباق لقب الدوري مع تصدر برشلونة للمسابقة بفارق 7 نقاط.

ومع فوز ريال مدريد 5-2 على ملعب ليفربول في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا قال المدرب الإيطالي إن فريقه يملك الدوافع للقتال على جميع البطولات.

وقال: "بدأ الفريق يستمتع بثمار العمل الجيد الآن.

"عندما تصل (لشهر) مارس ولا تزال تنافس يعني ذلك أن لديك فرصة للفوز بألقاب وسنبذل كل شيء لتحقيق هذا الأمر.

"نحن في وضع مشابه للعام الماضي، مع نقطتين أقل مما حققناه فينفس الفترة قبل عام. لسنا أفضل كثيرا من العام الماضي لكننا في المكانة التي نستحقها".