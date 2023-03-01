ولم يمر إعلان الاتحاد التونسي لكرة القدم مساء الثلاثاء عن اختياره الترجي بطل الدوري في الموسم الماضي والاتحاد المنستيري وصيفه لتمثيل تونس في البطولة، من دون أن يفجر ردود فعل كبيرة في أوساط عدد من الأندية، وتفاعلات من جماهيرها حيال قرار الاتحاد ترشيح الفريقين دون غيرهما.

وبعد فترة من الترقب، أعلن الاتحاد التونسي، الثلاثاء، أنه راسل رسميا الاتحاد العربي، لإبلاغ اللجنة المنظمة للبطولة بأن تونس ستكون ممثلة في الترجي والاتحاد المنستيري اعتمادا على نتائجهما فقط، بوصفهما البطل ووصيفه في موسم 2021-2022.

لماذا الترجي والمنستيري؟

وبرر مصدر من الاتحاد التونسي قراره بأنه "تلقى مراسلة من الاتحاد العربي لكرة القدم تؤكد من خلالها تنظيم البطولة في صيف 2023 بالسعودية، متضمنة الشروط الذي وضعها للمشاركة، وتنص على اختيار بطل الدوري في المقام الأول وهو الترجي الذي سيشارك في المرحلة النهائية دون المرور بالتصفيات، باعتباره حامل لقب الدوري لموسم 2021-2022".

وتابع المصدر ذاته أن "الاتحاد العربي منح نظيره التونسي المجال لاختيار ناد ثان رفقة الترجي للمشاركة في التصفيات التمهيدية المؤهلة للبطولة، مؤكدا على الاستحقاق الرياضي دون سواه، وذلك بأن يكون النادي قد تحصل على مرتبة بين الثانية والرابعة خلال الموسم الماضي، وبالتالي، وفي إطار احترام الاستحقاق الرياضي لمختلف النوادي فقد وقع الاتصال أولا بفريق الاتحاد الرياضي المنستيري باعتباره الفريق المتحصل على المرتبة الثانية لموسم 2021-2022، وتم إعلامه بمواعيد تصفيات المسابقة ليؤكد رغبته في المشاركة وقدرته على تنسيق مشاركاته الإفريقية والعربية".

وأعرب اتحاد الكرة في بيان رسمي عن أمنياته بالتألق للفريقين في كأس الملك سلمان للأندية العربية".

وأكد رئيس نادي الاتحاد المنستيري أحمد البلي، أن "اختيار فريقه من قبل اتحاد الكرة ليكون الممثل الثاني للكرة التونسية في كأس الملك سلمان لم يكن اعتباطيا ولا بمثابة الهدية المجانية، بل كان أمرا مستحقا نظير النتائج الباهرة التي حققها خلال الموسمين الماضيين" بحسب قوله.

وفي تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال البلي: "نتائجنا في الموسم الماضي كوننا وصيف بطل الدوري تمنحنا أحقية المشاركة دون سوانا. اتحاد كرة القدم أنصفنا ولم يمنحنا معاملة خاصة مقارنة ببقية الأندية. نحن جاهزون لتشريف تونس في المسابقة".

ويرى المتحدث أن "الصعوبات المادية التي تعانيها الأندية التونسية هي الدافع الأول وراء المنافسة المحمومة لضمان مقعد في البطولة، فضلا عن السعي لنحت مسيرة لافتة في المسابقة والتنافس على الأدوار الأولى".

مطالب 3 أندية

وفي المقابل، طالبت أندية الإفريقي والصفاقسي والنجم بمنحها حق المشاركة في البطولة، مبدية استغرابها من تجاهل مطالبها.

وقالت رابطة مشجعي الإفريقي في صفحتها على "فيسبوك"، إنه "بعد تجاهل الإفريقي، فريق الألقاب والقاعدة الجماهيرية العريضة، النادي سيطلب توضيحات رسمية من الاتحاد التونسي وسيراسل الاتحاد العربي لمعرفة دواعي التجاهل من البطولة".

وأضافت أن "اللجنة القانونية بالنادي أعدت ملفا للدفاع عن أحقية الفريق في المشاركة".

وتنطلق البطولة العربية لكرة القدم بمسماها الجديد "كأس الملك سلمان"، الخميس، بمشاركة 4 أندية في الدور التمهيدي الذي يقام على ملعب الملك عبد الله في جدة.

وتتنافس 4 أندية وهي فولكان من جزر القمر، وأرتا سولر الجيبوتي، وفحمان اليمني، وهورسيد الصومالي في المرحلة التمهيدية الأولى بجدة، أملا في الظفر ببطاقة واحدة للصعود إلى المرحلة الثانية.

وعقب الأدوار التمهيدية التي تضم 37 فريقا، يشارك في المرحلة النهائية 16 فريقا في البطولة التي تقام خلال صيف 2023 في ملاعب السعودية، وفق نظام المجموعات ثم مرحلة خروج المغلوب.

وبجانب الترجي والاتحاد المنستيري، أعلنت بعض الاتحادات الكروية في البلدان العربية عن هوية الأندية المشاركة على غرار أبطال الدوريات في مصر والمغرب وتونس والجزائر والسعودية وقطر، إضافة إلى 4 فرق بدعوات مباشرة من الاتحاد العربي، و6 تمر من الأدوار التمهيدية.

وضمنت أندية الهلال السعودي والوداد المغربي والسد القطري وشباب بلوزداد الجزائري، المشاركة في البطولة نظرا لكونها أبطال الدوريات في الموسم الماضي في بلدانها، فيما أعربت أندية أخرى عن رغبتها في المشاركة على غرار الزمالك بطل مصر.

يشار إلى أن الاتحاد العربي رصد جوائز مالية كبيرة تناهز 10 ملايين دولار ستوزع على النوادي المشاركة بحسب نتائجها.

وسبق للترجي التونسي أن توج بطلا للعرب في النسخة الحديثة من المسابقة التي احتضنتها مدينة الإسكندرية بمصر عام 2017، فيما نسج النجم الساحلي على منواله في نسخة 2019 بعد فوزه على الهلال السعودي في مباراة النهائي التي احتضنتها أبوظبي.