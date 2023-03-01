وتمنح جوائز "ذا بيست" عبر أصوات مدربي وقادة المنتخبات الوطنية وصحفي من كل بلد، إضافة إلى تصويت الجماهير.

لكن رونالدو لم يصوت في الجوائز التي أعلنها الفيفا مؤخرا، حيث أكد الاتحاد الدولي أن مدافع "برازيل أوروبا" بيبي هو من تولى هذه المسؤولية.

وصوت بيبي، الذي كان قائدا لمنتخب البرتغال في ظل وجود رونالدو على مقعد البدلاء بآخر لقاءين في كأس العالم 2022، بدلا من الأسطورة الذي انتقل إلى النصر السعودي مؤخرا.

وفي اختياره لأفضل لاعب في العالم، صوت مدافع بورتو البرتغالي لصالح نجم فرنسا وباريس سان جرمان كيليان مبابي أولا، ثم زميليه في ريال مدريد الإسباني سابقا لوكا مودريتش وكريم بنزيمة، في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وهيمنت الأرجنتين على الجوائز في الحفل الذي أقيم الإثنين في باريس.

وحصد الأسطورة ليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب، بعدما تفوق اللاعب المتوج بالمونديال على مبابي زميله في باريس سان جرمان وعلى بنزيمة، علما أن الأخير لم يشارك مع منتخب فرنسا في كأس العالم بسبب الإصابة.