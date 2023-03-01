ونفى لوغريت، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الفرنسي منذ 2011، ارتكاب أي مخالفات وقال إنه سيظل يعمل في الرياضة مضيفا أن الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) تقدم بعرض له لقيادة مكتبه في باريس.

تحقيق في مزاعم بالتحرش

كان لوغريت قد تخلى بالفعل عن بعض مهامه بعد فتح تحقيق قانوني في مزاعم التحرش الجنسي والمعنوي ضده.

في وقت سابق هذا الشهر، خلص تقرير عملية التدقيق التي أجرتها وزارة الرياضة إلى أن لوغريت لم يعد ملائما لإدارة وتمثيل الرياضة الفرنسية، وأكد على "السلوك غير المناسب من السيد لوغريت نحو النساء".

الاتحاد الفرنسي قال في بيان "أعلن نويل لوغريت للجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم قراره بالتنحي عن منصبه".

انتقد الاتحاد الفرنسي مراجعة الوزارة، قائلا إنها "تستند إلى الحقائق الموضوعية بدرجة أقل من استنادها إلى التقييمات".

ردّ لوغريت بأنه سيطعن في نتائج عملية التدقيق عبر "جميع القنوات القانونية".

صرّح لوغريت لصحيفة ليكيب اليومية الرياضية الفرنسية: "لم أتحرش بأي أحد من قبل، سواء معنويا أو جنسيا".

سيشغل فيليب ديالو نائب الرئيس منصب القائم بأعمال رئيس الاتحاد حتى 10 يونيو 2023 وهو موعد الجمعية العمومية المقبلة.

لوغريت، الذي كانت تنتهي فترة ولايته في 2024، تعرض أيضا لانتقادات عنيفة بعدما قلل من شأن زين الدين زيدان نجم المنتخب الفرنسي بعد تمديد عقد ديدييه ديشان مدرب المنتخب حتى 2026.

تشمل المزاعم اتهامات بأن لوغريت بعث برسائل غير لائقة في وقت متأخر من الليل إلى موظفات.

فوضى الكرة الفرنسية

ودخلت الكرة الفرنسية في حالة فوضى رغم فوز المنتخب الأول بلقب كأس العالم 2018، وبلوغ نهائي 2022 في ديسمبر الماضي بقطر، وقبل أن تخسر بركلات الترجيح أمام الأرجنتين.

وتعرضت كورين دياكر مدربة منتخب فرنسا للسيدات لانتقادات أيضا، حيث أفادت ويندي رينار قائدة منتخب السيدات بأنها لن تشارك في كأس العالم "حفاظا على صحتها النفسية"، بينما ذكرت تقارير أن موقف رينار قد يتغير حال رحيل دياكر.

وسارت أكثر من لاعبة على خطى رينار، ما أثار تكهنات حول إمكانية رحيل دياكر عن منصبها، حيث تقام كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا من 20 يوليو وحتى 20 أغسطس.