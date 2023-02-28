وكان جوكوفيتش حاملا للرقم القياسي للرجال منذ تجاوزه رقم السويسري روجيه فيدرر، الذي احتفظ باللقب 310 أسابيع، في مارس 2021 قبل أن يتخطى غراف اليوم الاثنين.

وقال جوكوفيتش في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي ”أنا سعيد، بكل تأكيد. فخور للغاية وسعيد للغاية بهذا الإنجاز”، مشيرا إلى أن غراف ”واحدة من أعظم لاعبات التنس وأكثرهن تميزا”.

وحل في المركز الثالث بعد جوكوفيتش وغراف، مارتينا نافراتيلوفا برصيد 332 أسبوعا وسيرينا ويليامز برصيد 319 أسبوعا، يليها فيدرر. وبدأ التصنيف المحوسب في السبعينيات.

أنهى جوكوفيتش سبع سنوات على قمة اتحاد لاعبي التنس المحترفين، وهو رقم قياسي آخر للرجال.