وتحتضن العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم الإثنين، حفل جوائز الأفضل "The Best" لعام 2022، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سنويا.

وتُمنح جائزة الأفضل لأبرز اللاعبين أداء على مستوى الرجال في الفترة من 8 أغسطس 2021 وحتى 18 ديسمبر 2022.

وتم ترشيح 14 لاعبا في البداية لجائزة "THE BEST" بعد أن تم اختيارهم من لجنة من الخبراء. من هذه القائمة المختصرة، تم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية من قبل لجنة تحكيم دولية تتألف من مدربي المنتخبات الوطنية للرجال، قادة المنتخبات الوطنية للرجال، صحفيي كرة القدم والمشجعين الذين صوتوا عبر موقع FIFA الرسمي.

الفائز بـ"ذا بيست"

وأجمعت كل التقارير الإعلامية على أن الفائز بـ"ذا بيست" هو نجم باريس سان جرمان الفرنسي، ليونيل ميسي.

وقال رومانو، الصحفي الشهير بشبكة "سكاي سبورتس"، إن ميسي من سيتوج بالجائزة، وسيتفوق على بنزيمة ومبابي.

كما أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن قائد المنتخب الأرجنتيني هو من سيتوج بالجائزة مساء اليوم.

الأمر نفسه أكدته صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث قالت إن "ليو" سيفوز بـ"ذا بيست"، مشيرة إلى أن بنزيمة تأثر بسبب غيابه عن منافسات كأس العالم 2022.

وقاد ميسي قاد منتخب بلاده للفوز بلقب مونديال قطر عن جدارة واستحقاق، كما نال جائزة أفضل لاعب في البطولة.

يشار إلى أن حفل جوائز الأفضل FIFA The Best سيبدأ على الساعة 21:00 بتوقيت وسط أوروبا / 20:00 بتوقيت غرينتش / 00:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.