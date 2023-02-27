وغرد عباس على حسابه في تويتر: "كلام فارغ. لم تتم مناقشة هذا الأمر، أو التفكير فيه. لم يخطر ببالنا عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

ويحل ليفربول المتعثر في سابع مراكز البريميرليغ، برصيد 36 نقطة حصدها من 23 مباراة، ويبتعد بفارق 9 نقاط عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى النجم المصري حقق العديد من الأرقام القياسية مع الفريق الإنجليزي، أبرزها الفوز بلقب البريميرليغ ودوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح قد وقع عقدا جديدا، في يوليو الماضي، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات مع مسؤولي ليفربول، حيث يحصل حاليا على الأجر الأعلى في "أنفيلد".