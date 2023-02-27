متى؟

سيبدأ حفل جوائز الأفضل FIFA The Best على الساعة 21:00 بتوقيت وسط أوروبا / 20:00 بتوقيت غرينتش / 00:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

المكان؟

ستستضيف باريس حفل جوائز الأفضل، بعد الحدث الافتراضي العام الماضي الذي أقيم في مقر الاتحاد الدولي للكرة في زيورخ بسبب جائحة كورونا.

الجوائز؟

أفضل لاعب: يتنافس عليها بنزيمة ومبابي وميسي.

يتنافس عليها أفضل لاعبة: تتنافس عليها ميد ومورغان وبوتيلاس.

أفضل حارس: بونو وكورتوا ومارتينيز يتنافسون على اللقب.

أفضل حارسة: بيرجر وإيربس وإندلر هن الثلاثة اللواتي ستتنافسن على الجائزة.

أفضل مدرب: أنشيلوتي وغوارديولا وسكالوني ضمن المرشحين للجائزة المرموقة.

أفضل مدربة: بومباستور وسوندهاغه وفيخمان.

جائزة المشجعين: عبد الله السالمي - المشجعون الأرجنتينيون - الجماهير اليابانية.

على هامش الحفل

كما سيتم الكشف، خلال الحفل، عن الاختيار النهائي لأفضل 11 لاعبا في العالم من FIFA FIFPRO للرجال والسيدات من إجمالي 26 و23 مرشحا على التوالي.

وسيجري تحديد أفضل 11 من حارس مرمى وثلاثة مدافعين وثلاثة لاعبي خط وسط وثلاثة مهاجمين لديهم أكبر عدد من الأصوات. يتم منح المركز الأخير للاعب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات خارج العشرة الأولى.

في المقابل، ستُمنح جائزة جائزة FIFA للَّعب النظيف إلى واحد على الأقل أظهر سلوكا مثاليا عزز روح اللعبة على مدار العام. يمكن أن يكون هذا مشجعا أو فريقا أو لاعبا أو مديرا أو اتحادا أو يُمنح للعديد من الفائزين.