وانتصر "الزعيم" بنتيجة 7-0 على الدحيل، في الدوحة، ليصل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا، ويضرب موعدا مع أوراوا ريد دايموندز الياباني.

وهيمن الهلال على اللقاء، وحسمه خلال ربع ساعة، فسجل له النيجيري أوديون إيغالو (2 و10)، قبل أن يسجل المالي موسى ماريغا الهدفين الثالث والرابع (14 و27).

وأضاف النجم السعودي سالم الدوسري الهدف الخامس بالدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، رفع إيغالو غلته وسجل السادس والسابع (48 و63).

وكان الهلال قد حقق لقب النسخة الأخيرة، عام 2021، عندما انتصر على بوهانغ ستيلرز الكوري بنتيجة 2-0، كما حقق قبلها لقب نسخة 2019 على أوراوا ريد دايموندز الياباني، بنتيجتي 1-0 و2-0.

وسيواجه الهلال أوراوا ريد دايموندز الياباني، في نهائي مكرر للمرة الثالثة، بعد نسختي 2017 و2019.

وسيقام نهائي هذه النسخة بنظام الذهاب والإياب، يومي 29 أبريل المقبل في الرياض، و6 مايو في سايتاما.