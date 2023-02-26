ولا يزال لفريقي الأهلي المصري والوداد المغربي، مباراة مؤجلة من الجولة الأولى نظرا لمشاركتهما في كأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب مطلع شهر فبراير، حيث ينتظر الوداد المغربي مواجهة أمام فيتا كلوب الكونغولي ضمن المجموعة الأولى، والأهلي أمام القطن الكاميروني في المجموعة الثانية.

وشهدت الجولات الثلاثة جمع فريقي الرجاء المغربي والترجي التونسي 9 نقاط بالفوز في المباريات الثلاث، أما فريق القطن الكاميروني فلم يحقق الفوز في مباراتيه وهو الفريق الوحيد الذي لم يجمع أي نقطة.

ويعد فريق الرجاء المغربي هو صاحب أقوى خط هجوم بتسجيل 10 أهداف، وأقوى خط دفاع إذ لم يستقبل أي هدف في شباكه.

ولم يسجل فريقا الزمالك المصري، وفايبرز الأوغندي أي هدف خلال 3 جولات، ليسجلا أسوأ خط هجوم في البطولة.

فرص عربية قوية بالمجموعة الأولى

ينتظر الوداد المغربي مواجهة مؤجلة أمام فيتا كلوب في الدار البيضاء يوم الجمعة 3 مارس، قبل خوض الجولة الرابعة.

ويسعى الوداد للفوز بالمباراة للانفراد بالصدارة قبل لعب مباراتين خارج أرضه.

الوداد يكفيه الفوز في مباراتين على أرضه أمام فيتا كلوب وشبيبة القبائل الجزائري، وخطف نقطتي التعادل بالخارج أمام فيتا كلوب وبترو أتليتكو الأنغولي للتأهل.

أما شبيبة القبائل فيمتلك أفضلية باللعب أمام فيتا كلوب وبترو أتليتكو في الجزائر، وبالتالي الفوز بهما سيقربه كثيرا من التأهل إذ سيصل وقتها للنقطة العاشرة قبل مواجهة الوداد في الجولة الأخيرة بالمغرب.

بترو أتليتكو 4 نقاط من 3 مباريات

شبيبة القبائل 4 نقاط من3 مباريات

فيتا كلوب 3 نقاط من مباراتين

الوداد المغربي 3 نقاط من مباراتين

الأهلي في ورطة وتألق سوداني

تعقد موقف الأهلي بعد جمع نقطة وحيدة من مباراتين ويتبقى له مواجهة مؤجلة أمام القطن الكاميروني يوم 3 مارس قبل خوض الجولة الرابعة بمواجهة صن دوانز في جنوب أفريقيا.

فوز الأهلي أمام القطن الكاميروني سيعيده مرة أخرى للمنافسة، بشرط تحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز في جنوب أفريقيا.

الأهلي يحتاج لـ10 نقاط من المباريات الأربعة المتبقية للتأهل وعدم الدخول في حسابات مع المنافسين.

الهلال السوداني لديه أفضلية مواجهة القطن الكاميروني وصن داونز في السودان، والفوز بهما يقربه من التأهل، ولكن مواجهة بطل جنوب أفريقيا ستكون في الجولة الأخيرة، والتي قد تكون مواجهة حاسمة.

ماميلودي صنداونز 7 نقاط من 3 مباريات

الهلال السوداني 6 نقاط من 3 مباريات

الأهلي المصري نقطة من مباراتين

القطن الكاميروني 0 نقاط من مباراتين

الرجاء يكتسح منافسيه

في المجموعة الثالثة، اقترب الرجاء المغربي من التأهل بعدما جمع 9 نقاط بالعلامة الكاملة بالفوز في 3 مباريات.

ويحتاج الرجاء إلى الفوز في مباراة وحيدة لضمان التأهل رسميا للدور المقبل.

وتشهد المجموعة منافسة على المركز الثاني بين حوريا كوناكري الغيني، وسيمبا التنزاني، وفايبرز الأوغندي.

الرجاء 9 نقاط

كوناكري الغيني 4 نقاط

سيمبا التنزاني 3 نقاط

فايبرز الأوغندي نقطة وحيدة

المجموعة العربية

الترجي التونسي يشارك الرجاء المغربي في جمع العلامة الكاملة، 9 نقاط من 3 مباريات.

ويحتاج الترجي متصدر المجموعة الرابعة، للفوز في مباراة وحيدة للتأهل رسميا.

وتشهد المجموعة العربية منافسة على المركز الثاني حيث يحتل المريخ السوداني الوصافة بـ4نقاط، يليه شباب بلوزداد الجزائري بـ3 نقاط، فيما يحل الزمالك في ذيل المجموعة بنقطة.

فرص الزمالك الصعبة

ويستقبل الزمالك في الجولة المقبلة فريق الترجي في القاهرة، ويعني أي نتيجة سلبية لبطل الدوري المصري وداعه للبطولة مبكرا.

الزمالك يحتاج للفوز في مبارياته الثلاث المقبلة مع تحقيق الترجي لنتائج إيجابية أمام منافسيه فريقي المريخ وبلوزداد.

مباراة الوصافة

ويستضيف شباب بلوزداد في الجولة المقبلة منافسه المريخ السوداني في الجزائر في مباراة تحديد صاحب المركز الثاني خلف الترجي.

فرص بلوزداد أقوى

الفائز في تلك المباراة سيقترب خطوة، ولكن تعد فرص شباب بلوزداد هي الأكبر حيث تنتظره مواجهتين على أرضه أمام المريخ والزمالك، والفوز بهما مع تحقيق الترجي نتيجة إيجابية أمام المريخ سيعني تأهل بطل الجزائر رسميا، قبل مواجهة الترجي في الجولة الأخيرة.

الترجي 9 نقاط

المريخ السوداني 4 نقاط

شباب بلوزداد 3 نقاط

الزمالك نقطة وحيدة