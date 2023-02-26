وكان ليفربول يتطلع للتعافي من الهزيمة الساحقة على أرضه 5-2 من ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، لكنه عاد بتعادل محبط من سلهارست بارك حين أخفق في التحكم بإيقاع اللعب.

ويحتل ليفربول المركز السابع في الدوري بفارق 6 نقاط خلف توتنهام هوتسبير رابع الترتيب وتتبقى مباراة لفريق كلوب.

وأبلغ المدرب الألماني الصحفيين السبت: "أرى في عيونكم وعيون اللاعبين كما لو أننا خسرنا المباراة، وهذا لم يحدث".

وأضاف: "نلوم أنفسنا بسبب كثير من الأشياء، لكن لا يمكن أن نعاني بسبب تاريخنا، هذه ليست مزحة".

وتابع: "هذا الموسم لن يذكره الجميع في سجلات التاريخ، لن تصور أفلام عنه أو أشياء كهذه، لكن يجب أن نتخطاه بأي طريقة وسنفعل ذلك".

ويستضيف ليفربول في المباراة القادمة ولفرهامبتون واندرارز في الدوري، الأربعاء، ثم يواجه غريمه مانشستر يونايتد بعد 4 أيام.