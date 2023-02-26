واستمرت معاناة ليفربول بعدما خسر 2-5 على ملعبه أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، بينما خرج كريستال بالاس بنقطة مستحقة.

وأصبح ليفربول يحتل المركز السابع برصيد 36 نقطة من 23 مباراة، وبفارق 6 نقاط عن توتنهام هوتسبير رابع الترتيب الذي خاض 24 مباراة.

ويأتي كريستال بالاس في المركز 12 برصيد 27 نقطة، بعدما أخفق في تحقيق أي فوز في الدوري للمباراة الثامنة على التوالي.