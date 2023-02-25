وفرض أتلتيكو مدريد التعادل على ريال مدريد، بنتيجة 1-1، في ديربي العاصمة القوي، ليمنح هدية لبرشلونة الذي يواجه ألميريا الأحد.

وبالرغم من طرد أنخيل كوريا، سجل أتلتيكو أولا عن طريق المدافع خوسيه خيمينيز بالدقيقة 78، قبل أن يتعادل ريال مدريد بصعوبة، برأسية لاعبه المراهق ألفارو رودريغيز، بالدقيقة 85.

وبهذا التعادل، قد يبتعد الملكي 10 نقاط كاملة، عن المتصدر برشلونة، في حال فوز الأخير على ألميريا الأحد.