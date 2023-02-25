وبقي فارق النقاط بين أرسنال ومان سيتي نقطتين، مع مباراة مؤجلة إضافية لأرسنال.

فوز مهم "للمدفعجية"

أحرز البرازيلي غابرييل مارتينيلي هدفا رائعا بعد الاستراحة مباشرة، ليقود أرسنال للفوز 1-صفر على ليستر سيتي، وتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق نقطتين، السبت.

واعتقد لياندرو تروسار لاعب أرسنال المنضم الشهر الماضي أنه سجل الهدف الأول بعد تسديدة رائعة داخل الشباك قبل الاستراحة، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد بسبب خطأ من المدافع بن وايت ضد داني وارد حارس ليستر.

لكن في أول دقيقة من الشوط الثاني، ركض مارتينيلي بسرعة وتلقى تمريرة من تروسار وسدد كرة أرضية داخل الشباك.

ودافع أرسنال عن الفوز ليعزز تصدره بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال: "نحن نصنع المزيد من الثقة داخل وحول النادي. لدي ثقة كاملة أن بوسع لاعبي فريقي التعافي (من النتائج السلبية الأخيرة)".

ثورة السيتي

وقدم مانشستر سيتي عرضا هجوميا قويا ليفوز 4-1 على بورنموث ويصبح على بعد نقطتين من أرسنال المتصدر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

وبدأ سيتي بقوة وسيطر على اللعب وتقدم بهدف بعد مرور 15 دقيقة حيث تابع خوليان ألفاريز كرة مرتدة أبدلت اتجاهها من زميله إرلينغ هالاند وارتدت من العارضة.

وأضاف هالاند الهدف الثاني ليرفع رصيده إلى 27 هدفا بالدوري هذا الموسم ويجتاز رقم سيرجيو أغويرو في موسم 2014-2015 ليصبح أفضل هداف لناديه في موسم واحد بالدوري الممتاز.

وحسم فيل فودن الانتصار قبل الاستراحة حيث استغل تمريرة خاطئة من فيليب بيلينغ وتجاوز جاك ستيفنز وسدد في المرمى.

وأحرز كريس ميفام لاعب بورنموث بطريق الخطأ في مرماه قبل أن يسجل زميله جيفرسون ليرما في الدقيقة 83 الهدف الوحيد لفريقه الذي تراجع إلى منطقة الهبوط في وقت سابق اليوم.

ولدى سيتي 55 نقطة مقابل 57 لأرسنال الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة.