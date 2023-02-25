لائحة الزمالك

اللائحة التي تُنظم العمل داخل نادي الزمالك، هي اللائحة الاسترشادية التي وضعتها وزارة الرياضة بعد إقرار قانون الرياضة الجديد.

إقصاء مرتضى

وتنص اللائحة الاسترشادية في المادة 41 منها على زوال عضوية عضو مجلس الإدارة حال صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، حيث يتوجب على مجلس الإدارة اتخاذ قرار بزوال العضوية وإخطار اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية المركزية بذلك.

من البديل؟

في أبريل 2022 وافق مجلس الزمالك على قبول استقالة مصطفى هدهود نائب رئيس الزمالك، بعد حصوله على ميدالية بطريقة غير قانونية أثناء مراسم تسليم الميداليات عقب نهائي كأس مصر لكرة اليد بين الزمالك وسبورتنغ، ومنذ ذلك الوقت خلا مقعد نائب الرئيس.

وتنص المادة 23 من اللائحة الاسترشادية على أن يرأس الجمعية العمومية في حالة غياب الرئيس، إما النائب أو أمين الصندوق أو أكبر الأعضاء سنا، وفقا للترتيب، ويقوم المدير التنفيذي بالأعمال الإجرائية.

ويتشكل مجلس الزمالك الذي تفوق في الانتخابات التي عقدت في فبراير 2022 من خالد لطيف أمين للصندوق، والأعضاء جمال عبد الحميد، وأحمد مرتضى منصور، وعلاء ناجي، وعلاء مقلد، ومريم نصحي، وسليمان وهدان، و3 أعضاء تحت السن بسنت سيد جوهر، ومحمود طه، وأحمد دعبس.

ووفقا للائحة يتولى خالد لطيف قيادة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ويتواجد حاليا الثلاثي خالد لطيف أمين الصندوق، والعضوين جمال عبد الحميد، وأحمد دعبس في تونس حيث يلعب الفريق الأول أمام الترجي التونسي، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

وتنص المادة 38 من اللائحة الاسترشادية على مهام أمين الصندوق حال غياب الرئيس ونائبه.

وتعليقا على ذلك، قال محمد بيومي، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، إن علاقة مرتضى منصور انتهت بنادي الزمالك، بعد صدور حكم نهائي يمس الشرف بحقه، وبالتالي لن يحق له استكمال مدته، أو الترشح مجددا بانتخابات النادي.

انتخابات تكميلية

وأوضح بيومي في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، أن المجلس الحالي للزمالك يستكمل مدته بشكل طبيعي، فيما يتم إسقاط المجلس بالكامل، حال استقالة 50 بالمئة + 1 من أعضاء المجلس، وبالتالي في حالة استقالة 5 أعضاء من الـ10 المتبقيين يتم حل المجلس بأكمله.

وأشار إلى أنه يتوجب على مجلس الزمالك الدعوة لانتخابات تكميلية على مقعدي الرئيس والنائب الخاليان حاليا، خلال 6 أشهر.

واستطرد: "مجلس مرتضى منصور خالف اللوائح بعدم الدعوة لانتخابات تكميلية على مقعد النائب بعد قبول استقالة مصطفى هدهود في إبريل 2022.

وحضر مرتضى منصور إلى دار القضاء العالي، مقر محكمة النقض، وأثبت حضوره وتسليم نفسه لتنفيذ عقوبة الحبس شهر واجبة النفاذ قبل نظر الطعن.

ونظرت المحكمة دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها منصور في القضية الأولى، وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم في أغسطس 2022 بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية.