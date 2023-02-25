ويزخر تاريخ دوري أبطال إفريقيا، سواء في النسخة القديمة، تحت مسمى كأس إفريقيا للأندية البطلة أو في النسخة الحديثة، بمواجهات عديدة بين الترجي، بطل إفريقيا أربع مرات، والزمالك الذي سبق له أن رفع اللقب القاري في خمس مناسبات، مما حول المباراة إلى علامة مسجلة في دوري الأبطال وموعد يكاد يتكرر بشكل سنوي.

وعلى الرغم من تباين وضعي الطرفين، ونتائج كل منهما في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات، حيث يتصدر الفريق التونسي المجموعة بجمعه 6 نقاط من فوزين على المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري، مقابل حصول الزمالك على نقطة يتيمة حتى الآن، فإن مواجهة ملعب رادس يتوقع أن تكون قوية ومثيرة وتحمل الكثير من التشويق خصوصا أن النادي المصري سيلعب آخر أوراقه للحفاظ على آماله في الصعود للدور ربع النهائي.

تاريخ طويل ومنافسات مثيرة

يملك الترجي والزمالك تاريخا طويلا ومثيرا من المواجهات المباشرة التي وضعتهما وجها لوجه في دوري أبطال إفريقيا حيث التقى الفريقان في 10 مناسبات.

يتمتع الفريق التونسي بأفضلية طفيفة وذلك بفوزه في 4 مباريات على منافسه في حين حقق الزمالك 3 انتصارات كان آخرها في نسخة 2020 بفوزه (3 -1) فيما حسمت نتيجة التعادل 3 مباريات.

كذلك حقق الترجي 3 انتصارات في آخر 3 مواجهات جمعت الفريقين بدوري أبطال إفريقيا، كما أن الزمالك لم يحقق الفوز ضيفا على الترجي منذ 18 عاما وتحديدا في نسخة 2005، عندما فاز رفاق المهاجم حسام حسن آنذاك على الترجي (2 -1) في تونس.

أول لقاء بين الترجي والزمالك بدوري الأبطال، كان بنسخة 1994 حيث اصطدم الفريقان في الدور النهائي وتعادلا سلبا في القاهرة قبل أن يفوز الترجي في تونس (3 -1) ويرفع أول لقب للمسابقة في تاريخه.

التقى فريق "الدم والذهب" مع "القلعة البيضاء" في كأس السوبر الإفريقي 2020 وفاز الزمالك آنذاك (3-1).

في مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال للعام 2003 كسب الزمالك نزاعه الوحيد أمام الترجي بفوزه ذهابا وإيابا (1 -0) و (3- 0).

مهمة صعبة رغم الأسبقية

ويخوض الترجي التونسي موقعة ملعب رادس، السبت معززا بتشكيلته المثالية وذلك بعودة لاعب خط الوسط غيلان الشعلالي ووجود أبرز لاعبيه وفي مقدمتهم الليبي حمدو الهوني الذي قاد الفريق للعودة بانتصار ثمين الأسبوع الماضي أمام بلوزداد (1 -0)، وهي تعزيزات ستمثل دفعا قويا للترجي بحسب ما صرح به مدربه نبيل معلول في مؤتمر صحفي عقده الجمعة للحديث عن القمة المرتقبة.

فيما يلي أبرز ما جاء في حديث معلول:

يرى معلول أن "حمدو الهوني بات واحدا من أبرز أسلحة الترجي، بوصفة أفضل لاعبي خط الوسط الهجومي في القارة الإفريقية".

استبعد معلول أن يكون فريقه في طريق مفتوح للاقتراب من ضمان بطاقة الدور ربع النهائي بصفة مبكرة، قائلا: "نحن ندرك جيدا أننا في مكانة مريحة وذلك بعد جمعنا للعلامة الكاملة، لكن الاستهانة بالمنافس قد ندفع ثمنها باهظا فهذا الفريق يظل خصما قويا وعنيدا وقادرا على التدارك وله خبرة كبيرة بالمسابقات الإفريقية، وبالتالي سنتعامل بكل الجدية والتركيز حتى تفتح لنا أبواب التأهل على مصراعيها".

طوينا مواجهتي المريخ وبلوزداد، نحن انتصرنا في كليهما ولكن حسابيا مازلنا بحاجة للنقاط، سنواجه الزمالك أحد أقوى الأندية العربية والمصرية، حتى وإن كان يمر بفترات صعبة فسيكون من الصعب الفوز عليه. أعوّل كثيرا على جاهزية اللاعبين وعلى دعم جماهيرنا للفوز في مباراة أعتقد أنها ستكون تكتيكية، ويغلب عليها الاندفاع والندية.

الترجي تعوّد على الفوز في رادس مهما كان اسم المنافس، ولكن مباراة السبت تتطلب الكثير من المجهودات باعتبار أن الزمالك سيلعب آخر حظوظه. هدفنا الفوز وتوسيع الفارق.

ويتطلع ممثل الكرة التونسية إلى تأكيد انتعاش نتائجه محليا وذلك بعد أن حسم صدارة المجموعة الأولى من المرحلة الأولى بالدوري، ثم تأهل الأربعاء الماضي إلى ربع نهائي الكأس وذلك عقب الفوز على اتحاد بن قردان (4 -0).

وستكون النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، تحديا جديدا للترجي، الفريق الأكثر تتويجا بالألقاب في تونس، والذي يطمح لإنجاز قاري خامس بعد تتويجه بالبطولة سنوات 1994 و2011 و2018 و2019.

من جهته، قال مدافع الترجي حسام دقدوق إن الزمالك يعد كتابا مفتوحا بالنسبة لبطل تونس، مضيفا أن الاستمرار على سكة الانتصارات هو الهدف الأساسي لفريقه للاطمئنان على التأهل.

واعتبر دقدوق في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن "الترجي يملك أسبقية طفيفة على الزمالك بحكم فوزه في مباراتين حتى الآن فضلا عن أن المواجهة ستدور أمام جماهير فريق الدم والذهب"، مضيفا أن ذلك سيكون "عاملا محفزا للاعبين للخروج بنقاط الفوز".

واختتم دقدوق قائلا: "هدفنا دوما الصدارة، المنافس نحترمه ولكننا لا نخشاه، لا يهم من سيكون أساسيا من اللاعبين ومن سيكون بديلا ولكن المهم هو تسجيل الأهداف والخروج بالنقاط الثلاث".

يشار إلى أن الترجي يتصدر المجموعة بست نقاط متقدما على المريخ السوداني (4 نقاط) وشباب بلوزداد (3 نقاط) والزمالك (نقطة وحيدة).