ووقع النجم البرازيلي البالغ من العمر 42 عاما مع فريق "بورسينوس" الإسباني، للعب في دوري "الملوك" أو "كينغز ليغ".

وسيلعب رونالدينو بالرقم 12 هذا الأسبوع على ملعب "كوبرا أرينا"، في مواجهة بين "بورسينوس" و"بيو"، وفقما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وسبق رونالدينو إلى دوري "الملوك" كل من نجم لوس أنجلوس غالاكسي تشيتشاريتو، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو.