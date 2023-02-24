الزمالك تعرض للخسارة في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة، بهدف نظيف أمام شباب بلوزداد الجزائري على ستاد القاهرة، ثم تعادل مع المريخ السوداني في ليبيا دون أهداف، ليصبح في رصيده نقطة واحدة من جولتين.

ويحتاج الزمالك لتجنب الخسارة والخروج بنقطة على الأقل للحفاظ على فرصته في التأهل، لأن الهزيمة والعودة إلى القاهرة دون نقاط ستعني خروجا شبه مؤكد للفارس الأبيض من مرحلة المجموعات.

صفقات ودوافع جديدة

الزمالك خاض المباراتين الأولى والثانية في المجموعة دون صفقاته التي أبرمها في الشتاء، بعد رفض اتحاد الكرة المصري قيد اللاعبين الجدد لوجود مديونيات على النادي الأبيض.

انتهت الأزمة قبل موقعة رادس، وحظي الفريق المصري بلاعبيه في قائمتيه المحلية والإفريقية .

يتسلح النادي بصفقاته الثلاث الجديدة، بعد أن قرر البرتغالي جيسوالدو فيريرا ضم الثلاثي ناصر منسي ومحمود شبانة وأحمد بلحاج، إلى بعثة الفريق المتجهة إلى تونس بعد قيدهم بساعات .

مدير الكرة بنادي الزمالك، إسماعيل يوسف، قال في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إن الفريق "يدرك أهمية" مواجهة الترجي التي وصفها بـ"المصيرية".

يوسف أشار إلى "تجدد دوافع الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية، وتمتع الجميع بالحماس والروح المعنوية المرتفعة بعد انضمام 3 لاعبين جدد للفريق".

الزمالك افتقد نجمه إمام عاشور، الذي رحل إلى صفوف ميتيلاند الدنماركي ليكتب رحلة تألق جديدة معه، ويسجل محليا وأوروبيا في أول مباراتين، لكنه ترك موقعه فارغا في خط وسط النادي الأبيض، الذي ما زال يبحث عن بديل يقوم بأدوار عاشور .

بعثة الزمالك وصلت تونس، ظهر الخميس، استعدادا للمواجهة المرتقبة مساء السبت في رادس، حيث يأمل في تحقيق فوزه الأول في مجموعات دوري الأبطال هذا الموسم .

ثقة تونسية

على الجهة الأخرى، يتمتع الترجي بثقة كبيرة واستقرار في رحلته الإفريقية هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق الفوز على المريخ السوداني في الجولة الأولى بتونس، ثم فوز ثمين خارج الديار على بلوزداد، ليتصدر برصيد 6 نقاط.

يدرك الفريق التونسي أن الفوز على الزمالك في ملعبه سيقربه بشدة من ضمان التأهل إلى دور الستة عشر، لاستئناف رحلة البحث عن اللقب الإفريقي، مما يجعل موقف رجال البرتغالي فيريرا أكثر صعوبة.

على الجهة الأخرى يحل شباب بلوزداد ضيفا على المريخ السوداني في ملعبه البديل بليبيا، حيث يحتل الفريق الجزائري وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط، ويتساوى المريخ مع الزمالك برصيد نقطة واحدة لكل منهما، بعد خسارة وتعادل في أول جولتين.