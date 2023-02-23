افتتح سيتي التسجيل بواسطة جناحه الجزائري رياض محرز (27) وعادل للايبزيغ مدافعه الكرواتي يوسكو غفارديول بكرة رأسية (70).

خاض مانشستر سيتي اللاهث وراء لقبه الأوروبي الكبير الأول، المباراة في غياب صانع ألعابه المؤثر البلجيكي كيفن دي بروين ومدافعه الإسباني إيمريك لابورت بداعي المرض.

في المقابل، بدأ المهاجم الفرنسي الدولي وهداف لايبزيغ كريستوفر نكونكو على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين بعد تعافيه مؤخرا من إصابة في ركبته أبعدته عن صفوف منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة في قطر، علما بأنه شارك احتياطيا للمرة الأولى خلال مباراة فريقه في الدوري الألماني ضد فولفسبورغ السبت الماضي وساهم بتمريرة حاسمة.

ويغيب أيضا الجناح الإسباني داني أولمو، فقاد خط هجوم في غيابهما تيمو فيرنر والبرتغالي أندري سيلفا.

استحوذ سيتي بنسبة كبيرة على الكرة من دون أن يشكل خطورة حقيقية على مرمى لايبزيغ وانتظر حتى الدقيقة 13 لكي يسدد مدافعه البرتغالي روبن دياش أول كرة بين الخشبات الثلاث من رأسية إثر ركلة ركنية رفعها محرز لكنها جاءت ضعيفة بين يدي الحارس (13).

واستغل سيتي تمريرة خاطئة على مشارف المنطقة فوصلت إلى محرز الذي أطلق كرة قوية بيسراه داخل الشباك مفتتحا التسجيل (27).

وهو الهدف الثاني عشر في مختلف المسابقات هذا الموسم لمحرز الذي احتفل الثلاثاء ببلوغه الثانية والثلاثين.

وفي الشوط الثاني تخلى لايبزيغ عن حذره وسنحت له فرصتان للبديل بنجامان هنريخس واحدة رأسية وأخرى من تسديدة زاحفة من دون أن ينجح في التسجيل (51 و53).

وقام سيلفا بمجهود فردي رائع وراوغ أحد مدافعي سيتي لينفرد بالحارس البرازيلي إيدرسون الذي تصدى لمحاولته (63).

وفي أول فرصة له في المباراة سدد هداف مانشستر سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند كرة زاحفة مرت إلى جانب القائم الأيمن (68).

وطار إيدرسون لكرة قوية سددها المجري دومينيك تشوبوشلاي وحولها ركنية جاء منها هدف التعادل من كرة رأسية لغفارديول (70).

ورد سيتي من خلال تسديدة للاعب وسطه الألماني إيلكاي غوندونغان لكن حارس لايبزيغ أبعده كرته ببراعة (73).