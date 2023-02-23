ونشر النصر السعودي على حسابه الرسمي في تويتر مقطع فيديو، يظهر احتفالات مكونات النادي بـ"يوم التأسيس".

وكان "الدون" حاضرا إلى جانب نجوم الفريق الآخرين في الاحتفالات، حيث كان لافتا ارتداؤه الزي التقليدي السعودي "المرودن".

وظهر اللاعب البرتغالي رفقة زملائه وهم يؤدون العرضة السعودية (رقصة شعبية تؤدى في المناسبات الوطنية) حاملين السيوف المعروفة بـ"السلايل".

وعلق النصر على مقطع الفيديو، قائلا: "ثلاثة قرون من الشموخ والمجد.. هكذا احتفلنا في النادي بيوم التأسيس".

وعبر المعلقون عن سعادتهم بمشاركة نجوم النصر في الاحتفال الوطني، وخاصة تفاعل رونالدو السريع مع الأجواء السعودية.

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية لاستذكار الدولة السعودية التي أسسها الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون.