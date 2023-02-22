وقبيل انطلاق المباراة، وضع السير كيني دالغليش، الذي يعد واحدا من أعظم اللاعبين الذين مروا في تاريخ "الريدز" باقة من الورود أمام مشجعي ريال مدريد الذين رافقوه إلى مدينة ليفربول لمؤازرته في ذهاب الدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

وعلّقت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية على اللفتة قائلة، إن هناك فرقا رياضية يكون تاريخ القدم مقدسا بالنسبة إليها، ومن بينها ليفربول.

وجاء تعليق الصحيفة على وضع دالغليش باقة الورود أمام المدرجات التي احتلها أنصار ريال مدريد، لتكريم ذكرى أسطورة الفريق الإسباني أمانسيو أمارو، الذي توفي الثلاثاء.

وبدأت المباراة بدقيقة صمت على روح الراحل الذي تألق مع ريال مدريد في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

وخلال تلك الدقيقة لم يسمع صوت في الملعب الذي غصب بآلاف المتفرجين.

وانتهت مباراة ذهاب ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا بفوز ريال مدريد على ليفربول 5 -2.