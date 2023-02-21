وأعلن نادي أرسنال تجديد عقد النني لعام إضافي، حتى صيف 2024، بعد أن كان عقده الحالي ينتهي صيف 2023.

وبذلك سيقضي محمد النني 8 أعوام ونصف في صفوف أرسنال، بعد أن انتقل للنادي في يناير 2016، قادما من بازل السويسري.

وخلال هذه المدة، خاض النني تجربة واحدة خارج أرسنال، مع صفوف بيشكتاش التركي، موسم 2019-2020.

ولم يخض النني سوى 5 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، أغلب مشاركاته جاءت كبديل، وسيغيب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة بالركبة.