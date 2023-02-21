ويواجه ليفربول خصمه "الملكي" بذكريات نهاي نسخة البطولة الماضية، حين التقى الفريقان، وحسمها ريال مدريد بنتيجة 1-0، الأمر الذي دفع مشاعر "الانتقام" لدى جماهير ليفربول قبل موقعة الثلاثاء.

رقم صلاح

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، حيث إن نجح صلاح في هز شباك ريال مدريد سيصبح أفضل هداف في تاريخ ليفربول بالبطولات الأوروبية.

ويتساوى صلاح حاليا مع ستيفن جيرارد في القمة برصيد 41 هدفا، لكنه سينفرد بالرقم إذا سجل أمام ريال مدريد على ملعب أنفيلد.

الهدف المنتظر من صلاح سيجعله ينفرد برقم تاريخي آخر يتشارك فيه مع جيرارد أيضا.

كلاهما سجل 18 هدفا أوروبيا على ملعب أنفيلد، كأكثر من سجل بقميص ليفربول على ملعبه.

السلاح السري

ويتوقع أن يدخل المدرب الألماني يورغن كلوب بتشكيلته الأكثر جاهزية لمواجهة ريال مدريد، والتي ستشبه نوعا ما تشكيلته في نهائي الموسم الماضي.

لكن ليفربول سيعتمد كذلك على "سلاح سري"، وهو النجم الإسباني الصاعد بسرعة البرق، ستيفان بايسيتيتش (18 عاما) فقط.

المراهق الإسباني تم تصعيده من أكاديمية النادي، وقدم مستوى مذهلا هذا العام، وحجز مكانا أساسيا في خط الوسط.

قد يكون بايسيتيتش "السلاح السري" لليفربول خلال المباراة المهمة، فحيويته وطريقته الإسبانية باللعب، قد تكون العامل الذي يرجح خط ميدان ليفربول على نظيره الإسباني.

كما سيعتمد ليفربول على الإضافات الجديدة لهذا الموسم، المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز، والهولندي كودي غاكبو، لزعزعة خط الدفاع المدريدي.