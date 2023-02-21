واستعان موقع BonusCodeBets المتخصص بتحليل الرياضات بكمبيوتر خارق حلل مجموعة كبيرة من البيانات للوصول إلى توقعاته بشأن ترتيب "البريميرليغ" النهائي.

وتوقع الكمبيوتر حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، تأهل ليفربول الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا، كونه سيحل رابعا في ترتيب الدوري الإنجليزي.

كذلك توقع الكمبيوتر أن يحتل توتنهام هوتسبر بالمرتبة السادسة رغم تقدمه ليصبح ضمن مصاف المراكز الأربعة الأولى يوم الأحد الماضي.

وفي سباق اللقب، كان من المتوقع أن ينهي مانشستر سيتي الموسم كبطل، إلا أن فوز آرسنال على أستون فيلا، وتعادل السيتي مع نوتنغهام فورست، جعل "المدفعجية" يتقدمون بفارق نقطتين على حامل اللقب مع مباراة مؤجلة.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم BonusCodeBets قوله، إن خسارة أرسنال أمام مانشستر سيتي، والصراع ضد أستون فيلا، أدى إلى توقع الكمبيوتر العملاق لهم أن يحتلوا المركز الثاني.

وفيما يلي توقعات الكمبيوتر للفرق الـ10 الأولى بترتيب الدوري الإنجليزي مع نهاية الموسم الحالي: