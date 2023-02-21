واختار السنغالي الذي رحل عن ليفربول الصيف الماضي إلى الـ"بوندسليغا"، ديفوك أوريغي، رغم أنه سجل أهدافا أقل بكثير من صلاح، الذي لعب إلى جوار ماني 5 مواسم.

وشكل ماني وصلاح إلى جانب البرازيلي روبرتو فيرموينو، مثلثا هجوميا مرعبا على مدار سنوات في ليفربول، صنف من بين الأفضل في أوروبا والعالم.

وعندما سئل ماني، في مقابلة مع حساب "11 تيم سبورتس" على "تيك توك"، عن أفضل هداف لعب إلى جواره، فكر للحظات ثم أجاب: "أوريغي"، المهاجم البلجيكي الذي لعب لليفربول ثم انتقل إلى ميلان الإيطالي.

وسجل صلاح حتى الآن 174 هدفا لليفربول منذ انتقاله إليه صيف عام 2017، بينما أحرز أوريغي 41 هدفا للفريق ذاته واعتاد الجلوس على مقاعد البدلاء.

والعام الماضي انتقل أوريغي إلى ميلان بعد انتهاء عقده مع ليفربول، وسجل حتى الآن هدفين فقط في 21 مباراة لعبها بكل المسابقات، واختير كأسوأ صفقة في الدوري الإيطالي هذا الموسم.