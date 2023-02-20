وذكرت تقارير أن برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيان، يخوضان "معركة" للتعاقد مع أنخيل دي ماريا، الذي سينتهي عقده مع يوفنتوس الإيطالي الصيف المقبل.

النجم الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين، يريد بشدة لعب موسم أخير في أوروبا، قبل التوجه إلى بلاده الأرجنتين، والاعتزال مع ناديه الأم روزاريو سنترال، وفقا للتقارير.

ومن ناحية أخرى، يريد يوفنتوس تمديد عقد دي ماريا، وهو التحدي الصعب، حيث لن يشارك النادي الإيطالي بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وخاض دي ماريا مسيرة رائعة في أوروبا، حيث لعب مع عمالقة أوروبا، مثل ريال مدريد وباريس سان جرمان ومانشستر يونايتد.