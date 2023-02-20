وأعلن فريق "ألبين" المملوك لشركة "رينو" والذي يشارك في بطولة فورمولا 1، عن زيدان كونه السفير الجديد للفريق الفرنسي.

كجزء من دوره الجديد، سيصبح زيدان سفير العلامة التجارية وراعيا لبرامج تكافؤ الفرص في فريق ألبين.

وكشف عن منصب زيدان الجديد خلال الكشف عن سيارة ألبين الجديدة، التي ستنافس في بطولة "فورمولا 1" لموسم 2023، والذي سينطلق خلال أسابيع في البحرين.

وأعلن زيدان عن سعادته بمنصبه الجديد، قائلا: "أنا سعيد جدا لوجودي هنا، وقضاء أمسية رائعة معكم. لقد رأيت أشياء رائعة، ويسعدني جدا أن أكون جزءا من فريق ألبين، لقد أتيحت لي الفرصة لمقابلة لوران (الرئيس التنفيذي للشركة) أعتقد أنها ستكون شراكة رائعة".

ولكن النجم الفرنسي لم ينف فكرة عودته لكرة القدم، مؤكدا إن وظيفته مع ألبين لن تتعارض مع مشواره التدريبي.

وقال زيدان: "الآن لديّ وقت لألبين، لكني لا أعرف إلى متى. ما أعلمه هو أنني أريد العودة إلى التدريب مرة أخرى".