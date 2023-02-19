وتأخر عاشور في الانضمام إلى ميتيلاند عقب الحصول على خدماته في موسم الانتقالات الشتوية لحين ‏توافر تصريح العمل لكن لاعب الزمالك السابق سعى إلى الحفاظ على لياقته البدنية وتطوير قدراته ‏الفنية خلال فترة توقفه عن اللعب، وفقا لمدربه الشخصي أحمد جميل.‏

ويوضح جميل لموقع "سكاي نيوز عربية" أن اهتمام عاشور بالتمارين اليومية فضلا عن التعليمات التي ‏وصلت إليه من نادي ميتيلاند ساهمت بشكل كبير في ظهوره بشكل لائق خلال مواجهة سبورتنج لشبونة ‏بالدوري الأوروبي بعد يومين فقط من انضمامه لمعسكر الفريق.‏

ويقول جميل لموقع "سكاي نيوز عربية": "كان لدينا يقين بأن عاشور سيضع بصمته سريعا مع فريق ‏ميتيلاند ولن تمر البداية دون مفاجأة سارة، تحدثنا كثيرًا قبل المباراة عن ضرورة التحلي بالهدوء والتركيز ‏على صنع تمريرات صحيحة لزملائه واستغلال الفرص للوصول إلى مرمى الخصم لذلك جاءت النتيجة ‏مُبشرة".‏

وانتقل عاشور من الزمالك إلى ناديه الجديد بعرض قيمته تصل لـ 3.5 مليون دولار، ما يعادل 105 ‏مليون جنيه مصري، وفقا لتصريحات المسؤولين في الفريق المصري، وأعلن اللاعب الشاب عن رغبته في ‏الاحتراف خلال لقاء تلفزيوني ليوجه رسالة وداع إلى جمهوره في مصر وعيناه ممتلئتان بالدموع.‏

ويضيف المدرب الشاب لموقع "سكاي نيوز عربية": "قبل السفر إلى البرتغال خاض عاشور تدريبات مكثفة ‏على فترتين، الأولى في التاسعة صباحا لرفع المعدل البدني والثانية في السادسة مساءً التي اعتمدت على ‏النواحي الفنية وتقوية استخدامه لقدمه اليسرى في التسديد والضربات الرأسية".‏

تسديدات دقيقة

واشتهر عاشور خلال مشاركاته مع الزمالك التي تخطت الـ 100 مباراة بتسديداته الدقيقة على مرمى ‏المنافسين حيث نجح في تسجيل 15 هدفا مع ناديه السابق في مختلف المنافسات ليتمكن من حصد ‏بطولتين للدوري المصري وكأس مصر مرتين وبطولة السوبر ويصبح الفتى المفضل لجماهير القلعة ‏البيضاء.‏

ويسترسل جميل لموقع "سكاي نيوز عربية": "أظهر عاشور حماس عالي خلال التدريبات وبدا واضحا ‏سعادته بخطوة الاحتراف الخارجي والانتقال إلى ميتيلاند ورغبته في تقديم أداء مميز في الدوري الدنماركي ‏والتعبير عن موهبته داخل الملعب سواء قدراته الدفاعية أو شراسته في الهجوم".‏



مشكلة اللغة

ونفى جميل ما أُشيع في عدد من الصحف حول تعرض عاشور لمشكلة مع فريقه متعلقة بالتواصل بسبب ‏عدم إتقانه للغة الإنجليزية مؤكدا لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الجهاز الفني لميتيلاند متفهم للغاية لتلك ‏الأمور وهناك دعم كبير له وترحيب داخل النادي الدنماركي".‏

ويردف جميل لموقع "سكاي نيوز عربية": "عاشور يعرف هدفه جيدًا، لقد سافر إلى الدنمارك لتحقيق حلمه ‏بالاحتراف وصنع تاريخ كبير في كرة القدم، سيبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك داخل الملعب وخارجه، وقد ‏أبلغني بانضمامه إلى ورشة لتعلم اللغة الإنجليزية لتخطي هذا العائق في الفترة المقبلة".‏

ويستعد عاشور مع ناديه لملاقاة فريق فيبورج في الجولة الـ 18 من الدوري الدنماركي يوم الإثنين القادم ‏ليساعد في تحسين مركز ميتيلاند الذي يستقر في المركز الثامن بـ 23 نقطة متأخرًا عن النادي المتصدر ‏نورشيلاند بـ 12 نقطة قبل أن يستقبل سبورتنج لشبونة في لقاء الإياب الخميس المقبل بالدوري الأوروبي.‏

ويختتم المدرب الشخصي لعاشور حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" قائلا: "طموح عاشور لا ينتهي، اللعب ‏لميتيلاند هي الخطوة الأولى وليست الأخيرة في أوروبا، يريد أن ينتقل إلى أندية كبرى، لديه الموهبة والإصرار ‏ولا ينقصه سوى الاستمرارية والتوفيق لنشهد تألق نجم مصري جديد في ملاعب العالم".‏