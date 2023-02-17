وكشف لاعب تشلسي السابق، النيجيري جون أوبي ميكيل، عن موقف صعب جدا لصلاح، تعرض فيه للتوبيخ من قبل مورينيو أمام زملائه.

في مايو 2014، أشرك مورينيو صلاح أساسيا في مباراة مهمة بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمام نوريتش سيتي، وفشل الفريق في تسجيل أهداف بالشوط الأول.

خلال استراحة الشوطين، قرر مورينيو توبيخ صلاح بشكل قاس جدا، أمام الفريق، لأنه كان سيئا خلال اللقاء المهم، وفقا لأوبي ميكيل، الذي كشف عن القصة خلال حديثه مع إذاعة "دبي آي".

وقال ميكيل: "مورينيو قام بتوبيخ صلاح بشكل كبير أمام الفريق. صلاح قام بالبكاء خلال التوبيخ، ثم قرر مورينيو استبداله خلال الاستراحة وعدم إشراكه ببقية اللقاء".

صلاح انتقل لتشلسي في يناير 2014، قادما من بازل السويسري، وبعد 6 أشهر سيئة مع "البلوز"، انتقل بنظام الإعارة لفيورنتينا الإيطالي، ثم إلى روما الإيطالي، قبل أن ينتقل للأخير بشكل كامل، وتبدأ رحلته مع التألق.