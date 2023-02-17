وظهر الزمالك بشكل "باهت" خلال مباراته أمام المريخ، وعقد موقفه في المجموعة الرابعة من دور المجموعات في البطولة.

وكان الزمالك قد تعرض لهزيمة في افتتاح مبارياته بالمجموعة، أمام شباب بلوزداد الجزائري، وتنتظره الآن مواجهتين صعبتين جدا أمام الترجي التونسي.

وحقق الزمالك انتصارين فقط، في 11 مباراة خاضها في عام 2023 حتى الآن، حيث يعيش أزمة كروية امتدت لجميع البطولات التي يشارك بها الفريق.