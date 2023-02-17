مأساة الزلزال طغت على كل شيء في تركيا، حتى كرة القدم، التي توقفت تماما في البلاد، رغم اشتعال المنافسة في الدوري التركي.
مصير الدوري التركي
- الدوري التركي السوبر توقف تماما بسبب مأساة الزلزال، لكن تقرر إعادة المنافسات ابتداء من 3 مارس المقبل، بعد 25 يوما من التوقف.
- الزلزال سيؤدي إلى تأجيل نهاية الدوري التركي إلى يونيو المقبل.
أندية منسحبة
- قرر ناديا غازي عنتاب وهاتاي سبور، الانسحاب من دوري هذا الموسم، بسبب تضرر مدنهما بالزلزال.
- اعتبر الاتحاد التركي جميع مبارياتهما المتبقية منتهية بانتصار الفريق الخصم 3-0.
- سيعود الناديان للدوري السوبر الموسم المقبل، دون اعتبارهما هابطين.
أندية تركيا في أوروبا
- ستستمر أندية تركيا الأربعة المشاركة في البطولات الأوروبية، المشاركة بشكل طبيعي في البطولات واللعب على أرضها.
- الأندية هي فنربخشه في يوروبا ليغ، وأندية إسطنبول بشاك شهير وسيفا سبور وطرابزون سبور في بطولة كونفرنس ليغ.