وقبل انطلاق لقاء طرابزون سبور وبازل السويسري ضمن مباريات دوري المؤتمر الأوروبي، الخميس، رفع أنصار النادي التركي لوحة تُظهر رجل إنقاذ يحتضن طفلا تم انتشاله من تحت الأنقاض.

وضمت اللوحة أيضا صورة لكلب إنقاذ، بالإضافة إلى آلية تبحث عن ناجين، ويد من تحت الأنقاض ترفع العلم التركي.

وانتهى اللقاء الذي أقيم على ملعب "شينول غونيش" بفوز النادي التركي على نظيره السويسري بهدف دون مقابل، ضمن منافسات ذهاب مرحلة خروج المغلوب، المؤهلة للدور ثمن النهائي من البطولة الأوروبية.

وكان الاتحاد التركي لكرة القدم، قد قرر، الأحد، قبول طلبات الانسحاب من بطولة دوري الدرجة الأولى، التي تقدمت بها أندية هاتاي سبور وغازي عنتاب سبور ويني مالاطيا سبور وأضنة سبور، على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب 10 ولايات تركية.