وزعم تقرير "ليكيب" يوم الأربعاء، أن ميسي رفض تجديد عقده مع سان جرمان، والذي وقعه قادما من برشلونة في عام 2021.

وأثار ظهور خورخي في برشلونة مؤخرا، حديث الصحف باحتمالية عودة "البرغوث" إلى كامب نو في الموسم المقبل، إلا أن والد النجم الفائز بكأس العالم 2022، قال: "لا أعتقد أن ليو سيلعب مع برشلونة مرة أخرى".

وقال خورخي في تصريح لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "لم نتحدث مع لابورتا، ولا يوجد أي عرض من برشلونة".

وردا على سؤال عما إذا كان يرغب في رؤية ابنه يلعب لبرشلونة مجددا، قال خورخي: "الحياة تأخذ منعطفات كثيرة".

وكانت تقارير صحفية رياضية قد أشارت إلى أن الدوري الأميركي سيكون وجهة ميسي القادمة، وتحديدا نادي "إنتر ميامي".

تقارير أخرى تحدثت عن انفتاح ميسي لفكرة العودة للعب مجددا في الدوري الإسباني، بصفوف "البلوغرانا".

رحلة ميسي مع برشلونة