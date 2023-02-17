فقد صنع المهاجم المصري مصطفى محمد هدفا مهما لفريقه نانت الفرنسي، ليخطف التعادل من ملعب يوفنتوس الإيطالي في ذهاب دور الـ16 من المسابقة.

وتواصل الموسم المخيب للآمال ليوفنتوس بتعادله 1-1 مع نانت، علما أن الفريق الإيطالي حقق فوزا واحدا في مبارياته الست بدوري أبطال أوروبا لينتقل إلى الدوري الأوروبي.

وجاءت المباراة بمثابة مصدر ارتياح كبير لعملاق تورينو أمام الفريق صاحب المركز 13 في الدوري الفرنسي، حيث تقدم أصحاب الأرض في وقت مبكر من خلال المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، الذي أودع الكرة الشباك بعد ضربة رأس من فيدريكو كييزا مرت أمام المرمى.

لكن نانت سجل هدفا رائعا بعد مرور ساعة، حيث سدد لودوفيك بلاس الكرة في الشباك بعد تمريرة حاسمة من محمد.

النصيري يتألق

وفاز إشبيلية على ضيفه أيندهوفن 3-صفر، بفضل أهداف المغربي يوسف النصيري ولوكاس أوكامبوس ونيمانيا جوديلي.

وبعد أن مر بموسم صعب بعد إقصائه من دوري أبطال أوروبا وفوزه بـ6 مباريات فقط في جميع المسابقات هذا الموسم، استعاد إشبيلية نغمة عروضه الرائعة في بطولته المفضلة.

وسجل النصيري من لمسة مميزة، حول بها كرة عرضية زاحفة إلى مرمى الضيوف، في مباراة شهدت تألق زميله في منتخب المغرب حارس مرمى إشبيلية ياسين بونو.

إمام عاشور.. من أول تسديدة

وفي لشبونة، كان على سبورتنغ بطل البرتغال أن يقاتل ليتعادل 1-1 على أرضه مع ميتيلاند الدنماركي.

وكان سبورتنغ هو صاحب الأداء الأفضل خلال أعلب فترات المباراة، وسيطر على الإيقاع لكنه لم يتمكن من تحويل هيمنته إلى أهداف.

وسجل الفريق الدنماركي في الدقيقة 77 بعد إبعاد سيئ من حارس مرمى سبورتنغ المخضرم أنطونيو أدان، حيث سجل إمام عاشور لاعب الزمالك المصري السابق من تسديدة مباشرة من مسافة بعيدة في المرمى الخالي.

وجاء هدف عاشور بعد دقائق من نزوله الملعب حيث بدأ بديلا، في أول ظهور له مع ميتيلاند.

ومع ذلك، تمكن سبورتنغ من اقتناص التعادل من خلال سيباستيان كواتيس، الذي احتاج إلى التسديد مرتين من أمام المرمى ليسجل هدف التعادل لفريقه.