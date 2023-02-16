وكشف شاذلي أن اللاعب ويدعى رامز حسام (17 عاما) المقيد بنادي اتحاد الشرطة الرياضي، كان يشارك في بطولة الجمهورية لمواليد عام 2006 والتي أقيمت بنادي السكة الحديد في طنطا بمحافظة الغربية، وأنه خسر النزال أمام منافسه وتلقى عدة ضربات قاضية، ولكنه كان طبيعيا حتى مغادرة حلبة الملاكمة.

وتابع أنه بعد انتهاء المباراة توجه اللاعب لغرفة الملابس وشعر بالدوار وسقط مغشيا عليه، فتم نقله فورا إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي وأمر وزير الرياضة بإرسال وفد من الوزارة لمتابعة حالته.

وأشار إلى أنه تبين من الفحوصات الطبية أن اللاعب دخل في حالة غيبوبة بسبب نزيف في المخ، وخضع لعملية جراحية لمدة 6 ساعات، ورغم تأكيد الأطباء نجاح الجراحة واستقرار حالة اللاعب، إلا أن وظائفه الحيوية توقفت وتم إعلان وفاته في وقت لاحق.

مدير المكتب الإعلامي لوزارة الرياضة أكد أن الوزير وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات تنظيم البطولة، وأن اللجنة بالفعل بدأت التفتيش على اتحاد الملاكمة المصري صباح الخميس لبيان ما إذا كان هناك ثم تقصير في التنظيم أو توفير الرعاية أو الفحص الطبي للاعبين قبل المشاركة.

وختم بأن اللاعب سيتم نقل جثمانه للدفن في مسقط رأسه بالقاهرة بعد إتمام الإجراءات اللازمة، وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام بعد انتهائها.