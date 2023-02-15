وقال الاتحاد في بيان "يبدأ المنتخب البرازيلي دورته الجديدة في مواجهة أحد المتأهلين إلى نصف نهائي المونديال الأخير. ستقام المباراة في طنجة يوم 25 مارس المقبل".

وستكون هذه المباراة الأولى التي تخوضها البرازيل على الأراضي المغربية، علما أنها ستقام على ملعب ابن بطوطة، الذي يتسع لـ65 ألف متفرج، وكان مسرحا لمواجهتي فلامنغو البرازيلي في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أنهاها في المركز الثالث.

وكان المغرب حقق مشوارا تاريخيا في مونديال قطر، عندما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي حيث خسر أمام فرنسا.

وفي المقابل، ودّع المنتخب البرازيلي في ربع النهائي بركلات الترجيح أمام كرواتيا.

وفيما لم يعين الاتحاد البرازيلي بديلا لتيتي الذي ترك المنتخب بعد توليه الاشراف عليه بين 2016 و2022، ونفى شائعات التعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، كشف أن رامون مينيزيس (50 عاما) مدرب منتخب تحت 20 سنة سيكون مسؤولا موقتا عن "سيليساو" في الرحلة المغربية.

وقال رئيس الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريغيش "هذه بداية جيدة لكرة القدم البرازيلية... اخترنا خصما قويا وهو المغرب الذي بلغ نصف نهائي المونديال".

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