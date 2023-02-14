البولندي مارسين أوليكسي، لاعب نادي فارتا بوزنان ببولندا، هو صاحب الإنجاز التاريخي بعدما بات أول لاعب من أصحاب القدم الواحدة، يقتحم القائمة المختصرة لجائزة بوشكاش.

ومن المقرر أن يقيم "فيفا" حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم، يوم 27 فبراير الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.

أوليكسي سجل هدفه في شباك نادي ستال رزيزف، بدوري "إكستراكلاسا" البولندي، في 6 نوفمبر الماضي، بعدما استغل عرضية زميله ليلعب الكرة بطريقة رائعة سكنت شباك منافسه.

وينافس أوليكسي، الفرنسي ديمتري باييه لاعب أوليمبيك مارسيليا بهدفه في شباك باوك اليوناني بدوري المؤتمر الأوروبي، والبرازيلي ريتشارليسون بهدفه في شباك صربيا بكأس العالم الذي أقيم في قطر.

موقع "سكاي نيوز عربية" حاور أوليكسي للحديث عن هدفه وكواليس الترشح للجائزة، ودعم مواطنه اللاعب البارز روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة الإسباني، ورسالته للجماهير ولكرة القدم للمبتورين.

كيف سجلت الهدف؟ هل هي كرة تدربت عليها قبل المباراة؟

بالطبع، أحاول دائما لعب الكرات الهوائية والضربات الخلفية، وضربات الرأس في التدريبات. أعتقد أنني أستطيع لعب الكرات الأكروباتية بمهارة، ولا أخاف من اتخاذ مثل تلك القرارات خلال المباراة.

سجلت الهدف بعد تمريرة من زميلي ديفيد. كانت الكرة في وضع مثالي في الهواء تجاهي، ولم أكن أستطع أن أفوت الفرصة لتجربة ذلك. كنت دائما أريد تنفيذها. عيني تابعت الكرة حتى سكنت الشباك كانت لحظة رائعة.

كيف كان رد فعلك بعد أن سجلت الهدف؟

كان رد فعلي، كما رأيت في الفيديو، أنني كنت فخورا بنفسي بتسجيل ذلك الهدف. قلت إنني سأفعلها وفعلتها، وأنا سعيد جدا بهذا.

ماذا كان رد فعلك بعد أن نشر روبرت ليفاندوفسكي هدفك على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي؟

شعرت بالكثير من الدعم من روبرت (ليفاندوفسكي). كما تعلم هو سفيرنا، أنا ممتن جدا له. أعتقد أن ما قام به تجاهي ساعد في زيادة عدد الأصوات لهدفي. أقدر ما فعله لأجلي كثيرا.

هل قابلت ليفاندوفسكي؟ وماذا كانت رسالته لك؟

لم أقابل ليفاندوفسكي بعد. أتمنى أن ألتقي به قريبا وسنتحدث عن هذا الهدف. هو أيضا سجل هدفا رائعا من ركلة مقصية. أعتقد أننا سنتحدث قليلا عن هدفي.

كيف عرفت بخبر ترشيحك لجائزة بوشكاش، وماذا كان رد فعلك؟

أتذكر أن ماتيوز ويداك، رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، اتصل بي الخميس (الماضي). كنت أسير ببطء في طريقي إلى التدريب، وفي البداية لم أصدق ذلك، وبعد فترة شعرت بفرح كبير داخلي. لم يحدث ذلك لي لفترة طويلة. كان هناك الكثير من التهاني والمشاركات والتعليقات وأخيرا اتضح لي أنني قمت بشيء رائع.

أما ترشيحي في القائمة القصيرة، فجاءني الخبر من مدير فريقنا الوطني أرتور كورزاوا، حيث كنت جالسا في مختبر تقويم العظام عندما رأيت على هاتفي أن أرتور يتصل بي. كان لدي شعور بأنه سيبلغني بأخبار جيدة، وبالفعل لم أكن مخطئا. كنا سعداء للغاية بهذا الإنجاز. لاعب كرة قدم مبتور الأطراف من بولندا سيحضر حفل توزيع جوائز الأفضل في باريس.

أخبرنا عن رحلتك مع كرة القدم؟

صديقي في إحدى الأكاديميات حيث أقوم بتدريب الأطفال كان عائدا لتوه من دورة للمدربين، قابل أحد المدربين في مدينة بولكوفيتسي البولندية الموجودة في جنوب غرب البلاد، ودعاني للمشاركة في تدريب فريق المبتورين هناك. لم أنجح بعد التدريب الأول معهم.

تواصلت بعدها مع المدرب داريوس سيلفسترزاك في نادي فارتا بوزنان، حيث ألعب الآن، وانضممت بالفعل إلى المعسكر التدريبي للفريق، وأصبحت متحمسا بالفعل للعب كرة القدم للمبتورين لأستمر حتى اليوم.

كنت دائما أحب كرة القدم طوال حياتي، وهذا ما سمح لي بالاستمرار والسعي لتحقيق حلمي، رغم أنه من الصعب تسميته بحلم، لأن الأحلام تتحقق.

هل تتوقع الفوز بجائزة بوشكاش؟

الآن أعلم أنه لا مستحيل. أعتقد أن الأهداف الثلاثة المرشحة لجائزة بوشكاش جميلة وتستحق التتويج، ولكن إذا فزت بها سيكون إنجازا تاريخيا، وستكون لحظة رائعة لكرة القدم. أنا والجميع نقول دائما إن كرة القدم تجمعنا.. دع شيئا جميلا يتم تقديره أخيرا.

هل تحب أن توجه رسالة إلى الجماهير وإلى مجتمع كرة القدم للمبتورين؟