وحسب الموقع الرسمي للاتحاد، فإن البطولة ستقام بنظام تصفيات تمهيدية ومن ثم نهائيات تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.

من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم رجاء الله السلمي أن "البطولة تحمل اسما غاليا على كل الرياضيين العرب، وتعد ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023".

وأبرز أن "آلية المشاركة في البطولة تم تعميمها على جميع الاتحادات العربية الأعضاء لتسمية ممثليها".

وأشار إلى أن "منافسات البطولة سيشارك فيها 37 ناديا، وستبدأ بمرحلة التصفيات التمهيدية، ومن ثم التصفيات النهائية التي ستقام في المملكة العربية السعودية الصيف القادم".

وأوضح: "سيتم لاحقا الإعلان عن مواعيد التصفيات ومواعيد النهائيات بالتنسيق مع الاتحادات العربية الأعضاء ومع الاتحاد السعودي لكرة القدم المستضيف لنهائيات البطولة".

وستشارك في البطولة فرق من السعودية والأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسودان وسوريا والصومال والعراق وعمان وفلسطين وقطر وجزر القمر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.

وتهدف البطولة إلى تنمية وتطوير كرة القدم في الوطن العربي، وإثراء المنافسة بين الأندية العربية. وتبلغ قيمة جوائزها المالية أكثر من 10 ملايين دولار.