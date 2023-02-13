وكان صلاح قد وقع عقدا جديدا، في يوليو الماضي، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات مع مسؤولي ليفربول، حيث يحصل حاليا على الأجر الأعلى في "أنفيلد".

ونقل "فوتبول إنسايدر" عن مصادر داخل ليفربول، قولها إن صلاح هو النجم الوحيد الذي قد يرغب النادي في بيعه في الصيف المقبل لتأمين "مبلغ كبير".

وأضافت المصادر أن "الريدز" يبحث عن "مورد مالي" من أجل إدخال العديد من التغييرات على الفريق، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت إلى أن إدارة ليفربول مستعدة لإبرام صفقات "باهظة الثمن"، وهذا يعني بيع واحد أو اثنين من الأسماء الكبيرة في الفريق، وعلى رأسهم "مو صلاح".

وفي هذا الصدد، يعكف مسؤولو الفريق هذه الأيام على عقد اجتماعات متتالية لاتخاذ القرار النهائي، بشأن من اللاعب، الذي يمكن أن يؤمن "موارد مالية مهمة" للنادي.

وكان الفريق الإنجليزي باع، الصيف الماضي، النجم السنغالي ساديو ماني، لتمهيد الطريق أمام الأورغوياني داروين نونيز.