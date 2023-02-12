قرر الاتحاد التركي لكرة القدم، الأحد، قبول طلبات الانسحاب من بطولة دوري الدرجة الأولى، التي تقدمت بها أندية هاتاي سبور وغازي عنتاب سبور ويني مالاتيا سبور وأضنة سبور، على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب 10 ولايات تركية.