ونقل السالم في منتصف يناير الماضي إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات إثر وعكة صحية مفاجئة.

وأعلن نادي الهلال بعد ذلك تكفله بنقل اللاعب بطائرة إخلاء طبي إلى أحد مستشفيات الرياض لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل أزمته الصحية

كان السالم في طريقه لأداء التدريبات مع فريقه الحالي الجبيل، أحد فرق دوري الدرجة الثالثة، إلا أنه شعر بإعياء شديد وسارع للتحدث مع أحد أصدقائه لنقله للمستشفى.

ثم تعرض للإغماء ونقل بعد ذلك من مستشفى الجبيل إلى الدمام بمتابعة من وزارة الرياضة السعودية وإدارة نادي الهلال كذلك التي بادرت بعرض المساعدة لعلاج اللاعب.

من هو يوسف السالم؟